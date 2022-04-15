إشبيلية بوابة عبور ريال مدريد نحو لقب الليغا

محمد بن مسعود - الدمام - مدريد – (أ ف ب):

ستكون المواجهة المرتقبة بين إشبيلية الثالث وريال مدريد المتصدر بمثابة بوابة عبور للأخير نحو لقب الدوري الاسباني لكرة القدم، وذلك عندما يحل النادي المدريدي غدا الأحد ضيفا في الأندلس في قمة مباريات المرحلة الثانية والثلاثين.

فوز ريال على ملعب «رامون سانشيس بيتخوان» سيبعده بفارق 15 نقطة عن إشبيلية الذي لم يكن يتأخر سوى بفارق 5 نقاط عن المتصدر مع نهاية يناير، ومع مباراة أقل في جعبته حينها.

غير أن تردي نتائج رجال المدرب خولن لوبيتيغي مع 3 انتصارت فقط في 11 مباراة في «لا ليغا» أدى إلى تخلفهم في سباق الفوز باللقب وتراجعهم للمركز الثالث مع نفس عدد النقاط مع برشلونة (60 لكل منهما) الذي يملك مباراة مؤجلة أمام رايو فايكانو.

وأكثر من ذلك، يعيش إشبيلية في ظل الخوف من مقصلة الخروج من المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث بات تحت تهديد نيران حامل اللقب أتلتيكو مدريد الرابع (57) وريال بيتيس الخامس (56) وريال سوسييداد السادس (54) قبل سبع مراحل من النهاية.

احتاج إشبيلية بشدة للفوز على غرناطة 4-2 المهدد بالهبوط في المرحلة الماضية، لكنه حصد النقاط الثلاث بشق النفس بعدما سجل هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني من البديلين رافا مير (90+3) والأرجنتيني أليخاندرو «بابو» غوميس (90+9) لفك عقدة التعادل.

يأمل النادي الأندلسي في أن يبني على هذا الفوز قبل مباريات حاسمة لمستقبله الاوروبي، اذ تنتظره مواجهات صعبة خارج معقله بعد موقعة ريال أمام كل من فياريال الذي وصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال (المرحلة 35) وأتلتيكو (37) قبل أن يستضيف أتلتيك بلباو في المرحلة الثامنة والثلاثين والأخيرة.

ويخوض برشلونة مباراة سهلة نسبيا على الورق عندما يستقبل قادش الإثنين في ختام المرحلة.

من ناحيته، يأمل أتلتيكو مدريد الذي يستقبل إسبانيول الحادي عشرغدا الأحد في أن يعود إلى سكة الانتصارات عقب خسارته أمام ريال مايوركا صفر-1 في المرحلة الماضية، ما أدى إلى توجيه ضربة معنوية قوية لرجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في صراعهم على مقعد أوروبي.

وافتتح المرحلة أمس الجمعة بلقاء ريال سوسييداد السادس مع ريال بيتيس.