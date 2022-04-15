مرسيليا يلاقي سان جرمان وعينه على «كونفرنس ليغ»

محمد بن مسعود - الدمام - باريس – (أ ف ب):

يخوض مرسيليا قمة الدوري الفرنسي لكرة القدم غدا الأحد مع مضيفه باريس سان جرمان المتصدر على أمل تقليص فارق شاسع بينهما، وعينه على مسابقة كونفرنس ليغ القارية الرديفة حيث بلغ نصف النهائي.

ويهيمن باريس سان جرمان بشكل كبير على «ليغ 1» هذا الموسم، إذ يتصدر بفارق 12 نقطة عن غريمه الجنوبي قبل سبع مراحل من ختام الموسم.

وتبدو تشكيلة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في طريقها إلى لقب ثامن في عشرة مواسم، لكن مرسيليا الذي يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة في البلاد ينوي تحقيق فوز معنوي في عقر دار خصمه ملعب بارك دي برانس في ختام المرحلة الثانية والثلاثين.

ويملك مرسيليا 59 نقطة مقابل 56 لرين الذي يلتقي موناكو السادس (50) في مباراة قوية الجمعة افتتاحا.

ويحارب مرسيليا على جبهة ثانية هذا الموسم، بعد تأهله إلى المسابقة الجديدة كونفرنس ليغ، ثالث البطولات القارية من حيث الأهمية بعد دوري الأبطال ويوروبا ليغ.

وفي أبرز مباريات غدا الأحد يحل ستراسبورغ الرابع على تروا الخامس عشر، ويستقبل نيس الخامس لوريان السادس عشر.