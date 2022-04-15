5 توصيات مهمة عند ممارسة المشي في رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

نصحت وزارة الصحة من يرغبون في ممارسة المشي أثناء الصيام في شهر رمضان بتأخير ممارسة المشي بحيث يتم الانتهاء منه قبيل أذان المغرب.

وأكدت الوزارة، من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على ضرورة اختيار المكان المناسب لممارسة المشي حتى لا تصاب بالتعب الشديد والجفاف، مع ضرورة أن تتوقف عن المشي عند الشعور بالدوار أو الإرهاق الشديد، أو صعوبة التنفس.

ونصحت الوزارة بتجنب مزاولة المشي بدون مرافق عند الإصابة بالأمراض المزمنة، مع ضرورة أخذ الحذر أثناء المشي لتجنب السقوط.