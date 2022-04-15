منصة ” إحسان ” تحصد أكثر من 1,831,335,572 ريالا في يومها الثامن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات
وصل إجمالي التبرعات التي تلقتها المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) في يومها الثامن لأكثر من 1,831,335,572 ريالاً بإجمالي عدد عمليات تجاوز 23,864,058 عملية تبرع، استفاد منها 4,897,401 مستفيد.
وأطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الحملة عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، في السابع من شهر رمضان المُبارك، حيث تعود النجاحات التي حققتها المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) إلى الدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة -حفظها الله -، والمتابعة والتمكين المُستمرين من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي – حفظه الله -، امتدادًا لعظيم اهتمام سموّه بدعم وتطوير قطاع العمل الخيري، وتسخير السبل كافة لتنظيمه، وتمكين أعماله ونشاطاته ورعايته، بما يرفع من إسهاماته في تنمية المجتمع، وهو ما كان له بالغ الأثر فيما وصلت إليه إحسان من أعلى درجات الكفاءة والموثوقية في إيصال التبرعات إلى مُستحقيها.
يُذكر أن المنصة تواصل استقبال تبرّعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين عبر موقع وتطبيق المنصة https://ehsan.sa/, ومركز اتصال المحسنين 8001247000، والرسائل القصيرة.
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