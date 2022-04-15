منصة «رين» تطلق رسوم تداول بنسبة 0٪

محمد بن مسعود - الدمام - إطلاق أحد أكثر هياكل الرسوم تنافسية في المنطقة، مما يمكّن المستخدمين من الاستثمار بسهولة.

أطلقت «رين»، المنصة الرائدة لتداول العملات المشفرة، واحدة من أكثر هياكل الرسوم تنافسية في المنطقة من خلال تقديم رسوم تداول بنسبة 0٪.

مع تغيير سلوك المستهلك وزيادة الطلب على العملات المشفرة ، تلتزم «رين» بالاستثمار في بناء منصة مبسطة وسهلة الاستخدام. فمع وضع رسوم تداول بنسبة 0٪ ، سيتمكن المستخدمون من رؤية سعر عملة المشفرة التي يريدون تداولها دون إضافة تكاليف أخرى لاحقًا.

يهدف هيكل الرسوم المبسط إلى جلب جيل جديد من المستثمرين إلى الشرق الأوسط، كما يُمَكِن العملاء من الشعور براحة أكبر عند القيام بعملية التداول الأولى لهم، وذلك بينما يبنون ثقتهم في عالم العملات المشفرة. وقد أطلقت “رين” الشهر الماضي إصدارًا جديدًا ومحسّنًا من منصتها، حيث يُعد هذا التحديث جزء من التزام «رين» بالاستثمار في بناء تجربة تداول سهلة الاستخدام.

«نعتقد أن تقديم عمولة تداول بنسبة 0٪ هو أسرع طريقة لإلحاق ملايين العملاء الجدد في الشرق الأوسط والمهتمين حديثًا بصناعة العملات المشفرة. وتسعى «رين» إلى تحديد مسار سوق العملات المشفرة من خلال دورها الريادي في هذا السوق»، وذلك بحسب إيه جيه نيلسون ، الشريك المؤسس لـ «رين».

تسعى «رين» إلى توفير مساحة آمنة لشراء، وبيع، وتخزين العملات المشفرة، وهذا بالإضافة إلى توفير فرص تعليمية منتظمة للمهتمين بمعرفة المزيد عن العملات المشفرة.

وتعليقاً على الموضوع، اكد مدير عام «Rain»، الاستاذ محمد عتيق: «نحن في «Rain» اسمتعنا إلى مطالب عملائنا وايضًا إلى اقتراحاتهم، وفي هذه الشركة نحن نؤمن بهيكل الرسوم الجديد، وبقوائم العملات الرقمية الحالية، واليوم وضعت «Rain» نفسها كشركة تشفير رائدة منظمة في المنطقة،وقريبا سوف نكشف عن المزيد من الأخبار المهمة عن الشركة».