وبينت التجارة بأنها تعمل حالياً على تقصي ممارسـات وكالات السيارات ومراجعة مبيعاتها ومخزونها، ورصد أعداد السيارات الجديدة في معارض السيارات ومعرفة مصادرها، والتحقق من أعداد السيارات التي تباع من قبـل الـوكلاء لتجـار المعـارض ومقارنتهـا بأعدادالسيارات التـي تبـاع للمستهلكين مباشرة، كما سيتم مراجعة سجلات حجوزات المستهلكين والتحقق من التزام الوكلاء بتسليمها في المواعيد المحددة.
وشددت الـوزارة علـى أنهـا سـتقوم بتطبيـق العقوبـات الرادعة على الـوكالات المخالفـة إن وجـدت، مؤكـدة علـى إعطـاء الأولويـة لطلبات المستهلكين.
كانت هذه تفاصيل خبر التجارة تفتح تحقيقا في شكاوى تلاعب وكالات السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.