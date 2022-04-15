هيئة الصحفيين بمكة تنظم مهارات صناعة المحتوى بالموبايل ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة دورة مهارات صناعة المحتوى بالموبايل في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الأحد... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 14 رمضان 1443 هـ 14 رمضان 1443 هـ

رئيس بلدية خميس مشيط يجتمع بأهالي تندحة اجتمع رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي مساء الثلاثاء الماضي بأهالي وشباب تندحة بحضور رئيس المركز نايف دشان، وقد... خميس مشيط : دوت الخليج خميس مشيط : دوت الخليج 14 رمضان 1443 هـ 14 رمضان 1443 هـ

اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزي رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية.واستعرض الأمير بدر بن سلطان خطط... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 14 رمضان 1443 هـ 14 رمضان 1443 هـ

آل الشيخ: قرار منع تصوير الصلوات ونشر الخطب من المساجد لحماية أفكار المسلمين من أي رسائل خاطئة أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن قرار منع تصوير الصلوات ونشر الخطب في... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 14 رمضان 1443 هـ 14 رمضان 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مخالف ظهر في فيديو يوثق تحركاته أثناء مخالفته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.