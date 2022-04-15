القبض على مخالف ظهر في فيديو يوثق تحركاته أثناء مخالفته

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هيئة الصحفيين بمكة تنظم مهارات صناعة المحتوى بالموبايل
ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة دورة مهارات صناعة المحتوى بالموبايل في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الأحد...
رئيس بلدية خميس مشيط يجتمع بأهالي تندحة
اجتمع رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي مساء الثلاثاء الماضي بأهالي وشباب تندحة بحضور رئيس المركز نايف دشان، وقد...
اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزي
رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية.واستعرض الأمير بدر بن سلطان خطط...
آل الشيخ: قرار منع تصوير الصلوات ونشر الخطب من المساجد لحماية أفكار المسلمين من أي رسائل خاطئة
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن قرار منع تصوير الصلوات ونشر الخطب في...
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