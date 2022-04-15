شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تفتح تحقيقا في شكاوى تلاعب وكالات السيارات والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة التجارة بأنها تقـوم بالتحقيق في ما يثار حول إعطاء وكالات السيارات أفضلية بيع السيارات الجديدة لمعارض وتجار السيارات وتأخير تسليم المستهلكين لطلباتهم وحجوزاتهم بحجة عدم وصولها

وبينت التجارة بأنها تعمل حالياً على تقصي ممارسـات وكالات السيارات ومراجعة مبيعاتها ومخزونها، ورصد أعداد السيارات الجديدة في معارض السيارات ومعرفة مصادرها، والتحقق من أعداد السيارات التي تباع من قبـل الـوكلاء لتجـار المعـارض ومقارنتهـا بأعدادالسيارات التـي تبـاع للمستهلكين مباشرة، كما سيتم مراجعة سجلات حجوزات المستهلكين والتحقق من التزام الوكلاء بتسليمها في المواعيد المحددة.

وشـددت الـوزارة علـى أنهـا سـتقوم بتطبيـق العقوبـات الرادعة على الـوكالات المخالفـة إن وجـدت، مؤكـدة علـى إعطـاء الأولويـة لطلبات المستهلكين.