“الأراضي البيضاء” تعلن المدة المتبقية على انتهاء فترة التسجيل للمرحلة الثانية بنطاق مدينة الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - أكد برنامج الأراضي البيضاء على ضرورة تسجيل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي لمدينة الرياض سواءً في مرحلتها الأولى أم الثانية، وذلك قبل نهاية مهلة التسجيل النظامية بتاريخ 15 يونيو 2022، حيث تبقى على انتهائها 60 يوماً.

وأوضح أن جميع ملاك الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاقات الجغرافية للمدن التي تُطبَّق فيها رسوم الأراضي البيضاء مطالبين بتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية (هنـــا)، بما في ذلك ملاك الأراضي البيضاء المطورة في مدينة الرياض، وذلك قبل انتهاء مهلة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية.

واستناداً إلى اللوائح التنظيمية والتنفيذية للبرنامج، فإن ملاك الأراضي أو من ينوب عنهم مسؤولون عن تقديم الوثائق والبيانات اللازمة وتسجيلها خلال المدة النظامية، وفي حال تم رصد الأرض من قبل البرنامج وتسجيلها فستُطبق المخالفات والغرامات المستحقة على الملاك المتخلفين عن التسجيل.

وأشار البرنامج إلى أن الإعفاء من الرسوم يستوجب تسجيل الأرض في المنصة، ثم تقديم المسوغات خلال فترة الاعتراض بعد صدور الفاتورة، موضحاً أن فاتورة رسوم الأراضي تصدر باسم مالك الأرض بناء على البيانات من وزارة العدل لحظة إصدارها، وفي حال نقل ملكية الأرض بعد صدور الفاتورة فإن المالك الأول ملزم بسداد الرسوم.