“التجارة” تصدر قرار عاجل .. يخص وكالات السيارات وبيع المركبات الجديدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت وزارة التجارة، أنها فتحت تحقيقًا حول ما يثار من إعطاء وكالات السيارات أفضلية بيع السيارات الجديدة لمعارض وتجار السيارات، وتأخير تسليم المستهلكين لطلباتهم وحجوزاتهم من السيارات بحجة عدم وصولها.
وأكدت في بيان عبر حسابها على “تويتر”، أنه سيتم معاقبة الوكالات المخالفة وتقصي ممارسات وكالات السيارات ومراجعة مبيعاتها.
وأضافت أنه سيتم رصد أعداد ومصادر السيارات الجديدة في المعارض، إلى جانب التحقق من أعداد السيارات المباعة للمعارض ومراجعة حجوزات المستهلكين.
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