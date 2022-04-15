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“التجارة” تصدر قرار عاجل .. يخص وكالات السيارات وبيع المركبات الجديدة

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت وزارة التجارة، أنها فتحت تحقيقًا حول ما يثار من إعطاء وكالات السيارات أفضلية بيع السيارات الجديدة لمعارض وتجار السيارات، وتأخير تسليم المستهلكين لطلباتهم وحجوزاتهم من السيارات بحجة عدم وصولها.

وأكدت في بيان عبر حسابها على “تويتر”، أنه سيتم معاقبة الوكالات المخالفة وتقصي ممارسات وكالات السيارات ومراجعة مبيعاتها.

وأضافت أنه سيتم رصد أعداد ومصادر السيارات الجديدة في المعارض، إلى جانب التحقق من أعداد السيارات المباعة للمعارض ومراجعة حجوزات المستهلكين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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