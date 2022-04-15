عاجل| تحويل حركة السير لبعض اتجاهات ميدان المروج.. تعرف على الطرق البديلة

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محمد بن مسعود - الدمام - نوهت إدارة مرور منطقة تبوك بالتعاون مع فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، إلى أنه سيتم تحويل حركة السير لبعض اتجاهات ميدان المروج.
وأوضح المرور في تغريدة عبر تويتر أن ذلك سيكون ابتداءً من يوم السبت الموافق 1443/09/15 هـ.
وأهابت إدارة المرور بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.
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