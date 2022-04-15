اخبار دوليه – تصرف آخر غريب من بايدن.. «صافح الهواء» بعد انتهاء خطابه

محمد بن مسعود - الدمام - شهد خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن في جامعة «نورث كارولينا الزراعية» موقفاً ‏غريباً أثار تعجب الجميع حيال تصرفات بايدن غير المفسرة في الفترة الأخيرة.‏

وبعدما انتهى بايدن من خطابه الذي كان يبث على الهواء مباشرة قام بمد يده والسلام على شخص غير موجود وظهر وكأنه ‏يصافح الهواء، ثم التفت حوله فيما يبدو للبحث عن مخرج.

وأثار هذا الموقف استهجان واستغراب الكثيرين من طبيعة تصرفات بايدن الغريبة ‏خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها خلال حفلة استقبال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في البيت الأبيض؛‏ حيث بدا بايدن كالرجل التائه بين الجموع، وحاول أكثر من مرة الحديث مع ‏الحضور إلا أنه لم يفلح في ذلك.‏

وتناول بايدن في خطابه عدداً من القضايا منها جهود الإدارة الأمريكية لخفض التكاليف وإعادة بناء سلاسل التوريد وإرساء أساس للتجديد الاقتصادي بالبلاد.

ويكاد لا يمر خطاب للرئيس الأمريكي دون أن يتفاعل مغردون عليه، وكان آخرها تداول مقاطع فيديو لسقوط شيء على كتف بايدن خلال خطاب الأربعاء وما اعتبره بعض المغردين بأنها «فضلات طير».

وسبق ذلك تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، وحركة شفاهها لحظة ما وصفوه بـ»زلة لسان» جو بايدن بحديث عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وتطويق العاصمة الأوكرانية، كييف.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، حركة شفاه هاريس وكأنها تردد كلمة «الأوكراني» لحظة ما بدى أن بايدن قال «الشعب الإيراني»، وفقا لما تداوله النشطاء، بمقطع فيديو، حيث قال الرئيس الأمريكي: «بإمكان بوتين تطويق كييف بالدبابات، ولكنه لن يحصل أبدا على قلوب وأرواح الشعب الإيراني..»