اخبار دوليه – مسؤول أمريكي: الطراد الروسي «موسكفا» أصيب بصاروخين أوكرانيين قبل غرقه

محمد بن مسعود - الدمام - قال مسؤول أمريكي كبير اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تعتقد الآن أن طراد الصواريخ الغارق موسكفا، أكبر سفن أسطول البحر الأسود الروسي، أصيب بصاروخين أوكرانيين.

وذكر المسؤول الكبير، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الصاروخين من طراز نبتون المضاد للسفن. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تعتقد أن هناك ضحايا بين القوات الروسية، غير أن الأرقام ليست واضحة.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع أمس الخميس قولها إن طراد الصواريخ موسكفا غرق وسط طقس عاصف بعد ما قالت إنه حريق وانفجارات ذخيرة على متنه.

وقالت أوكرانيا إنها شنت هجوما صاروخيا على موسكفا من الساحل.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من روايات أي من الجانبين.