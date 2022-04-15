التشغيل والصيانة برئاسة المسجد النبوي منظومة متكاملة وخطط متكاملة لتحسين جودة العمل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة
تعمل الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وسط منظومة متكاملة ووفق خطط نموذجية تواكب رؤية المملكة 2030؛ وذلك من خلال الاستفادة من التقنيات المتاحة وتطويرها بما يناسب مهامها ووفق أعلى المعايير لتحسين جودة العمل في مسجد رسول الله.
وتكثف الإدارة العامة للتشغيل والصيانة من أعمالها وجهودها خلال شهر رمضان المبارك للارتقاء بمنظومة الأعمال المقدمة لجعل المسجد النبوي في أبهى حلة وأجمل صورة وتقديم كل ما من شأنه خدمة الزوار والمصلين على أكمل وجه.
واستمراراً لجهودها اليومية في المسجد النبوي تقوم الإدارة بالإشراف، والمتابعة على تشغيل الإنارة في المسجد النبوي وسطحه وساحاته ومواقف السيارات والبدروم، بالإضافة إلى عمل جولات ميدانية للتأكد من متابعة سير الأعمال على مدار 24 ساعة حيث تقوم يوميا بـ30 جولة ميدانية على السلالم الكهربائية والمصاعد و (25) جولة على الساحات ومواقف السيارات و (28) جولة ميدانية داخل المسجد والسطح والبدروم.
كما تقوم الإدارة بأعمال الصيانة في المسجد النبوي ومتابعة تنفيذها في جميع أروقة المسجد النبوي والتي تسهم في رفع كفاءة العمل وجودته، يأتي ذلك حرصاً من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي متمثلة بإدارة التشغيل والصيانة على توفير كافة الاحتياجات والتسهيلات لخدمة وتشغيل وصيانة الأعمال في المسجد النبوي في ظل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
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