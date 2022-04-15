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تصرف غريب.. الرئيس الأمريكي «يصافح الهواء»

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي “جو بايدن”، يرصد تصرفا غريبا من “بايدن” عقب انتهاء خطابه.

“بايدن” تحدث في خطابه عن جهود إدارته لخفض التكاليف وإرساء الأساس للتجديد الاقتصادي بالبلاد، وختم خطابه ثم استدار نحو اليمين ومد يده ليصافح الهواء، حيث لم يكن يقف بجواره أحد.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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