تصرف غريب.. الرئيس الأمريكي «يصافح الهواء»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي “جو بايدن”، يرصد تصرفا غريبا من “بايدن” عقب انتهاء خطابه. “بايدن” تحدث في خطابه عن جهود إدارته لخفض التكاليف وإرساء الأساس للتجديد الاقتصادي بالبلاد، وختم خطابه ثم استدار نحو اليمين ومد يده ليصافح الهواء، حيث لم يكن يقف بجواره أحد. أخبار قد تهمك

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