شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تحقق حول إعطاء أفضلية بيع السيارات الجديدة للمعارض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة تقوم بالتحقيق حول ما يثار من إعطاء وكالات السيارات أفضلية بيع السيارات الجديدة لمعارض وتــُجار السيارات ، وتأخير تسليم المستهلكين لطلباتهم وحجوزاتهم من السيارات بحجة عدم وصولها.

وبين من خلال تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أنه ولحماية المستهلك، سيتم تقصي ممارسات وكالات السيارات ومراجعة مبيعاتها ومخزونهاـ و رصد أعداد ومصادر السيارات الجديدة في المعارض و التحقق من أعداد السيارات المباعة للمعارض و مراجعة حجوزات المستهلكين ومواعيد تسليمها .

مبينًا أنه سيتم معاقبة الوكالات المخالفة و إعطاء الأولوية لطلبات المستهلكين.