شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 58 منشأة عشوائية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت أمانة محافظة جدة تعديات على أراض حكومية في نطاق بلدية بريمان الفرعية، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة في حماية الأملاك العامة والحد من نشأة العشوائيات على الطرق والأراضي الفضاء وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي في نطاق البلديات الطرفية.

وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية تركي الذروي أن البلدية تمكنت من إحباط تعديات على مجموعة من الأراضي الحكومية في مواقع متعددة تابعة لنطاق بريمان بلغت حوالي 72,000 متر مربع، حيث تمت إزالة 58 من المستودعات والورش والأسوار والمقامة بطرق عشوائية وغير نظامية من قبل المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها.

وأضاف أن أعمال الإزالة شملت سحب 21 ناقلة في المواقع المخالفة، حيث تعمل الفرق الرقابية على متابعة كافة الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، ولن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات.