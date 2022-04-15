اخبار الرياضه السعوديه إيلتون يتألق في سداسيات عبد الله بن سعد

وفي مباراة مثيرة شهدت تفاعل الجماهير الكبيرة الحاضرة تعادل فريقا أمير الحرمين والسعد إيجابياً بنتيجة (7/7)، التي شهدت تألق مهاجم أمير الحرمين الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد الذي سجل 4 أهداف، مُحتلاً المركز الثاني في ترتيب هدافي البطولة بـ9 أهداف بعد اللاعب أحمد الشريف من نص درزن الذي يتصدر بـ10 أهداف، وتناوب على تسجيل بقية الأهداف زملاؤه اللاعبون «خالد الودي، ومعاذ السيد، ومهند هوساوي»، في حين سجل لفريق السعد حامد زين روني (4 أهداف)، والأمير عبدالله بن سعد وحماد الشريف والبرازيلي إيلتون جوزيه الذي قدم مستوى رائعا ومهارات فردية عالية وصفقت له الجماهير الحاضرة وهتفت باسمه كثيراً حيث أعاد ذكريات مستوياته الرائعة خلال فترة احترافه السابقة مع أندية النصر والفتح والقادسية والوحدة في السعودية، وبحضور مواطنه محترف النادي الأهلي السابق هداف الدوري السعودي النجم فيكتور سيموس.
وفي المباراة الثانية تغلب فريق صالون آدم على غريمه فريق العاصفة بنتيجة (3/2)، سجل للفائز عصام القرني (هدفين)، وكامل الموسى (هدف)، في حين سجل للفريق الخاسر علي التركي ويسلم باتيان.
وبذلك يكتمل عقد فرق المربع الذهبي للبطولة بتأهل فريقي أمير الحرمين وصالون آدم عن المجموعة الثانية إلى جانب فريقي العصلاني برق ونص درزن عن المجموعة الأولى.
وحصل على الجائزة المالية لأفضل لاعب في المباراة الأولى حامد باخريبة حارس فريق أمير الحرمين، وظفر بها في المباراة الثانية اللاعب عصام القرني من فريق صالون آدم، وقدمها لهما الكابتن زياد الحربي.
وستُختتم مباريات الدور التمهيدي للبطولة غدا (السبت) بلقاء يجمع فريقي السعد والعاصمة الساعة الـ10:30 مساء.
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