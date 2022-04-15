المحافظة الجنوبية تُحيي ليلة القرقاعون بمشاركة كبيرة من الأطفال وأولياء امورهم

محمد بن مسعود - الدمام - انطلاقاً من حرص المحافظة الجنوبية على إحياء العادات والتقاليد البحرينية، أحيت المحافظة الجنوبية بتوجيهات من سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ الجنوبية ليلة القرقاعون بمشاركة كثيفة من الأطفال والعائلات والمواطنين والمقيمين والضيوف الكرام.

وبهذه المناسبة، أكد السيد محمد الفاو مدير ادارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع بالمحافظة الجنوبية بأن احتفال المحافظة بهذه الليلة يعزز من مفهوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني واحياء الموروث الشعبي، منوهاً بأن توجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ الجنوبية حرصت على اقامة هذا الحفل لإدخال الفرحة والبهجة والسرور على الحضور المشاركين، الذين تفاعلوا مع البرامج المصاحبة للفعالية، منوهاً بأن الفعالية اشتملت على عروض تراثية وشعبية ومسابقات ومفاجآت وهدايا وجوائز للمشاركين الذين احتفلوا بفقرات الليلة الرمضانية بالأهازيج والأناشيد الخاصة برمضان والقرقاعون.

هذا وقد لاقت الفعالية استحسان الحضور وتفاعل الأطفال وأولياء الأمور، حيث تم تقديم مسابقات تراثية ووطنية وقام مقدم الحفل بتوزيع الجوائز على الفائزين، كما عبّر الحضور عن سعادتهم بهذا الاحتفال، مشيدين بالمستوى الكبير الذي أظهرته المحافظة الجنوبية للاحتفال في مناسبة القرقاعون وهي من أهم المناسبات الرمضانية التراثية في البحرين.