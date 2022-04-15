بيان أوروبي رباعي: ندعو لاحترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت “ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا”، اليوم الجمعة، بيانا مشتركًا، أعربوا فيه عن قلقهم لما يحدث حاليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الدول الأربعة، قلقها من تصاعد العنف في القدس الشرقية، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

ودعا البيان لاحترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس، وضبط النفس ووقف، مذكرا بدعم جهود السلام على أساس حل الدولتين.

كان الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن أن هناك نحو 224 إصابة في عموم الأراضي الفلسطينية بينها 158 في القدس.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن ما يحدث من اقتحام للمسجد الأقصى ودخول قوات الاحتلال إلى المسجد القبلي تطور خطير وتدنيس للمقدسات، وهو بمثابة إعلان حرب على شعبنا الفلسطيني.

أخبار قد تهمك

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أضاف أبو ردينة، اليوم الجمعة، أن المطلوب هو التدخل الفوري من الجهات الدولية كافة لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي على المسجد الأقصى، حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة.

وأكد أن الشعب الفلسطيني لن يسمح لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بالاستفراد بالمسجد الأقصى وسيدافع عنه مهما كلف الأمر.