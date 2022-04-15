محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك
أعلنت إدارة مرور منطقة تبوك، وبالتعاون مع فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عن تحويل حركة السير لبعض اتجاهات ميدان المروج.
وأوضحت إدارة المرور، أن تحويل حركة السير سيتم ابتداءً من يوم السبت الموافق 1443/09/15 هـ، وتهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.
وعن الطرق البديلة أوضحت إدارة المرور، أنه للقادمين من طريق المدينة عليه الاتجاه يمينا مع طريق الملك فيصل ثم العودة للخلف من الدوران المحاذي للممشى، والمؤدي لطريقي الأمير سلطان، والأمير فهد بن سلطان.
أما القادمون من طريق الأمير سلطان والأمير فهد بن سلطان، والراغبين للعودة لنفس الاتجاه يمكنهم الرجوع لنفس الطريق باستخدام الدوران المحاذي للممشى.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر مرور تبوك: تحويل حركة السير لبعض اتجاهات ميدان المروج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.