مرور تبوك: تحويل حركة السير لبعض اتجاهات ميدان المروج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك

‏أعلنت إدارة مرور منطقة تبوك، وبالتعاون مع فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عن تحويل حركة السير لبعض اتجاهات ميدان المروج.

وأوضحت إدارة المرور، أن تحويل حركة السير سيتم ابتداءً من يوم السبت الموافق 1443/09/15 هـ، وتهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.

وعن الطرق البديلة أوضحت إدارة المرور، أنه للقادمين من طريق المدينة عليه الاتجاه يمينا مع طريق الملك فيصل ثم العودة للخلف من الدوران المحاذي للممشى، والمؤدي لطريقي الأمير سلطان، والأمير فهد بن سلطان.

أما القادمون من طريق الأمير سلطان والأمير فهد بن سلطان، والراغبين للعودة لنفس الاتجاه يمكنهم الرجوع لنفس الطريق باستخدام الدوران المحاذي للممشى.