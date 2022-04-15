متسابقان من إيران وتركيا يكملان عقد المتأهلين لنصف نهائي «عطر الكلام»

محمد بن مسعود - الدمام - نجح متسابقان من إيران وتركيا في إكمال عدد المتأهلين إلى مرحلة نصف نهائي مسابقات القرآن الكريم والأذان العالمية، ليصبح مجموع المتسابقين المشاركين في المرحلة قبل الأخيرة 12 متسابقًا، بواقع 6 متسابقين لفرع التلاوة، و6 آخرين لفرع الأذان.
وكان القارئ الإيراني سيد جاسم موسوي آخر المتأهلين بفرع التلاوة إلى مرحلة نصف النهائي بعد مغادرة منافسه الليبي عصام عبد الحفيظ الرباعي، في حين كان المؤذن التركي البجان جليك آخر المؤذنين المنضمين إلى قائمة متسابقي نصف النهائي بعد خروج منافسه إبراهيم الزهراني من المسابقة.
ويقضي نظام المسابقة في مرحلتها نصف النهائية بتنافس 6 متسابقين في كل حلقة من حلقات المرحلة، وتأهل 4 متسابقين من كل حلقة، ويصبح مجموع المنتقلين إلى تنافسات النهائي 8 متسابقين، منقسمين بين فرعي التلاوة والأذان.
وتعرض تنافسات المسابقة يوميًّا على قناة السعودية عند الخامسة مساءً بتوقيت الرياض، إضافةً إلى منصة شاهد، وهي إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وتجد تفاعلًا كبيرًا من مختلف البلدان، إذ تستضيف متسابقين من جنسيات وقارات عالمية متعددة.
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