وزير الاعلام في تصريح لـ«وام»: خصوصية العلاقات التاريخية بين البحرين و الإمارات تجعلها نموذجًا فريدًا للأخوة والمصير المشترك‎‎‬ ‬

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام أهمية الشراكة ‏الأخوية التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وما ‏تشهده من تقدم ونماء على جميع الأصعدة في ظل حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على تنميتها وتطويرها بما يعود بالخير والازدهار على الشعبين الشقيقين.

وأشاد وزير الاعلام في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام» بالزيارة الأخوية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم إلى مملكة البحرين و لقائه مع جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وما تضمنته من بحث لمجمل الملفات والقضايا الإقليمية والدولية بما يسهم في الدفع بعلاقات البلدين الشقيقين نحو آفاق أرحب من التكامل والتنسيق في مختلف المجالات، تأكيدًا على عمق أواصر المحبة والإخاء بينهما و ما أثبتته المواقف المشتركة على مر التاريخ من وحدة الهدف والمصير سيرًا على نهج الآباء والأجداد وامتدادًا لأجيال المستقبل بإذن الله.

وشدد وزير الإعلام في ختام تصريحه على أن هذه الزيارة تؤكد العزم المشترك لقيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز الجهود الوطنية وتسخيرها لخدمة البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة مرحبا باسم كل بحريني بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في بلده مملكة البحرين.