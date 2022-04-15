هيئة الصحفيين بمكة تنظم مهارات صناعة المحتوى بالموبايل

ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة دورة مهارات صناعة المحتوى بالموبايل في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الأحد المقبل 16 / رمضان /1443 ولمدة ساعتين وذلك بالتعاون مع جمعية صناعة الفعاليات الاحترافية، ويقدمها الإعلامي مهند النعيمي مدرب وأستاذ الصحافة الإلكترونية. وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي أن الدورة تأتي ضمن أنشطة وفعاليات الفرع لتحقيق أهداف الهيئة بصفة عامة. ومحاور الدورة تتلخص في خطوات صناعة المحتوى الإبداعي عبر الموبايل، وأهم التطبيقات والمنصات لصناعة المحتوى، وأبرز الأخطاء الشائعة في صناعة المحتوى عبر الموبايل، مشيرا إلى أن الدورة عامة لكافة أعضاء الهيئة بمكة المكرمة ومختلف الفروع والإعلاميين وكافة المهتمين بهذا المجال. كما سيكون هنالك شهادات للمشاركين بالدورة، ومن الأفضل حضور الدورة عن طريق الكمبيوتر المحمول للتطبيق العملي على الجوال، كما سيتم إرسال رابط الزووم على جميع المشاركين برابط التسجيل قبل بدء الدورة بساعة. https://forms.gle/ztJ9QSXN7VjNQMJa8



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