سامي الجابر يكشف لأول مرة: «أصيبت بورم سبب لي إعاقة تامة.. وعالجته بهذه الطريقة» (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - قال سامي الجابر، لاعب المنتخب السابق، اليوم الجمعة، إنه أصيب وهو في سن صغيرة بورم “متنقل” في المفاصل سبب له شللا كامل، وعالجه في النهاية بالقرآن الكريم.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “اللقاء من الصفر” المعروض عبر شاشة إم بي سي، أنه وهو في سن الـ 11 من عمر تعرض لإعاقة لمدة سنة.

وأردف: “كان في مناسبة كبيرة في البيت عندنا، وصحيت من النوم عندي ورم غريب في مفاصلي، وألم شديد، وانتقل الورم إلى الرقبة، ثم عاد إلى الرجل اليمني، وذلك هكذا إلى أن أصبحت معاق رسميا”.

وبين أنه كان يعاني معاناة غير طبيعة، إلى أن ذهب بصحبة زوجه أبيه وتدعى “لطيفة” والتي كانت تُعالج بالقرآن، ولكن الشيح الذي كان يعالجها، والمعروف بـ “أبو عبد الله” وكان أعمى، طلب أن يقترب “سامي” منه وقرأ عليه من كتاب الله، وكان هذا سببا في أن يشفى بإذن الله.