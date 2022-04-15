عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.
وراجع العيادات أمس 703 مرضى بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 300 مريض، وراجع عيادة الباطنية 47 مريضا، كما استقبلت عيادات الأطفال 92 مريضا، واستقبل قسم الطوارئ 39 مريضا، وراجع 32 مريضا عيادتي الأسنان.
كما جرى استقبال 84 مريضة في العيادة النسوية، كما عُمل 264 تحليلا لـ 83 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 26 صورة أشعة لـ 16 مريضا، كما أُعطي 28 لقاحا لـ 10 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 546 وصفة طبية.
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