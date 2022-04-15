«اللقاء من الصفر».. سامي الجابر يكشف عن أصعب الأوقات في مشواره (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - كشف الدولي السابق سامي الجابر، عن أصعب اللحظات الكروية التي مرت عليه، خلال مسيرته.
وأوضح خلال حديثه في برنامج “اللقاء من الصفر” أنه تم إيقافه وهو في سن الشباب، لمدة 6 أشهر، وتحديدًا عقب مباراة الأردن في تصفيات برشلونة 1992.
وأشار إلى أن وحتى اليوم لا يعرف السبب وراء إيقافه، ولا من سعى لإيقافه، مشيرا إلى أن الموقف كان صعبا للغاية، ما اضطر والده إلى أن يحثه على أن يستكمل دراسته.
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