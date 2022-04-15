- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - قدمت وزارة الحج والعمرة، مجموعة من النصائح للمعتمرين نحو عمرة آمنة ومنها تجنت آلام القدمين أثناء المشي على البلاط بإحضاء حذاء طبي ومخصص وارتداؤه أثناء الطواف والسعي وعدم المشي حافي القدمين.
وتجنب التعرض لضربات الشمس بشرب كميات كافية من الماء والسوائل حمل مظلة شمسية، تجنب حصول تسلخات جلدية باستخدام كريمات طبية متخصصة واستشارة طبيب الجلدية. وتجنب الإصابة بالأمراض الفيروسية المعدي اتداء الكمامات الطبية وتغيير الكمامات المتسخة أو المبللة أو التالفة.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر نصائح لعمرة مريحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.