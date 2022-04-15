نصائح لعمرة مريحة

محمد بن مسعود - الدمام - قدمت وزارة الحج والعمرة، مجموعة من النصائح للمعتمرين نحو عمرة آمنة ومنها تجنت آلام القدمين أثناء المشي على البلاط بإحضاء حذاء طبي ومخصص وارتداؤه أثناء الطواف والسعي وعدم المشي حافي القدمين.

وتجنب التعرض لضربات الشمس بشرب كميات كافية من الماء والسوائل حمل مظلة شمسية، تجنب حصول تسلخات جلدية باستخدام كريمات طبية متخصصة واستشارة طبيب الجلدية. وتجنب الإصابة بالأمراض الفيروسية المعدي اتداء الكمامات الطبية وتغيير الكمامات المتسخة أو المبللة أو التالفة.