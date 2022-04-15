محمد بن مسعود - الدمام - هذه هي القوات التي ستتولى تأمين قصر معاشيق بعد وصول المجلس الرئاسي

تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً فادت مصادر محلية عن الإتفاق بين مجلس للقيادة الرئاسي على تولي قوة من العمالقة حماية القصر الرئاسي بعدن . وقالت المصادر : قوة من ألوية العمالقة ستتجه من الساحل صوب قصر معاشيق لحماية الحكومة اليمنية . و اختتمت المصادر : أن الإتفاق لاقى رضاء جميع الأطراف

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