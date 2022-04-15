مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 240 سلة غذائية رمضانية في جمهورية النيجر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 240 سلة غذائية رمضانية في مدينتي دوسو دبوري ودوسو هنم بنو بجمهورية النيجر، استفاد منها 1.200 فرد، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ .
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي للمحتاجين في 19 دولة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.
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