محمد بن مسعود - الدمام - فيتامين مهم جدًا لمرضى السكري .. وهذه مصادر الحصول عليه

وكشف طبيب الأسرة سعود الشهري عن أهمية “البيوتين” لمرضى السكري من النوع الأول والثاني ، كما أوضح مصادر الحصول عليه.

وقال في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن “البيوتين منخفض عند مرضى السكر علميا وهو مهم جدا للإنسولين وعملية السكر في الجسم ويؤثر على الأنسولين على المستوى الجيني أو بمعنى آخر يؤثر على مصنع الإنسولين وبالتالي يجعل الجسم ينتج الإنسولين بشكل أفضل”

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وأضاف: “كما أنه يزيد من إفراز إنزيم مهم جدا في الجسم وهو “الجلوكوكاينيز” والذي يعمل على تكسير السكر وهو حساس البنكرياس والذي يقيس نسبة السكر في الدم فإذا لم يعمل بشكل جيد فلن يتم معرفة النسبة الصحيحة”