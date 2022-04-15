أمير جازان يعزي شيخ شمل الحسيني والنجوع بوفاة شقيقه

محمد بن مسعود - الدمام - قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى شيخ شمل الحسيني والنجوع بمحافظة صبيا إبراهيم بن حسن الذروي في وفاة شقيقه محمد بن حسن الذروي – رحمه الله – ، الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.

وسأل سموه الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم ، عبر الشيخ إبراهيم بن حسن الذروي وأفراد أسرة عن خالص شكرهم لسموه على مواساته لهم ومشاركتهم في مصابهم، سائلين الله أن يديم عليه الصحة وأن لا يريه أي مكروه.