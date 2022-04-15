محمد بن مسعود - الدمام - قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى شيخ شمل الحسيني والنجوع بمحافظة صبيا إبراهيم بن حسن الذروي في وفاة شقيقه محمد بن حسن الذروي – رحمه الله – ، الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.
وسأل سموه الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم ، عبر الشيخ إبراهيم بن حسن الذروي وأفراد أسرة عن خالص شكرهم لسموه على مواساته لهم ومشاركتهم في مصابهم، سائلين الله أن يديم عليه الصحة وأن لا يريه أي مكروه.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير جازان يعزي شيخ شمل الحسيني والنجوع بوفاة شقيقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.