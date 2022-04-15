لن تصدق..! فوائد مذهلة لتناول التمر قبل النوم

محمد بن مسعود - الدمام - بعض الناس يجعلون التمر جزءًا لا يتجزأ من نظامهم الغذائي حيث إنها فاكهة تقدم العديد من الفوائد للجسم، خاصة عند تناولها قبل النوم.
إمداد الجسم بالألياف اللازمة للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي
تنظيم مستويات السكر في الدم
يساعد على تنظيم الوزن من خلال الشعور بالجوع
الوقاية من الإصابة بهشاشة العظام
التقليل من الشعور بالتعب نظراً لإحتوائه على معادن
تحسين عملية الأيض
تنظيم ضغط الدم
تقليل مخاطر الاصابة بالأمرض القلبية
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