انطلاق الجولة الثانية للمربع الذهبي لكرة السلة غداً في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تنطلق غداً على صالة وزارة الرياضة بالرياض الجولة الثانية للمربع الذهبي لكرة السلة، بعد ختام الجولة الأولى والتي أقيمت بالمدينة المنورة وتصدرها النصر برصيد 5 نقاط ثم الاتحاد ثانياً بنفس الرصيد والهلال ثالثاً برصيد 4 نقاط وأحد رابعًا بنفس الرصيد من النقاط.

ويلتقي غداً الاتحاد والنصر عند الـ 9:30 مساءً يليه عند الـ 11:30 لقاء أحد والهلال، وتستكمل الجولة يوم الأحد القادم بلقاء الهلال والاتحاد عند الـ 9:30 مساءً، ثم يتواجه النصر وأحد عند 11:30 مساءً.

يذكر أن حسم منافسات البطولة للفريق الأعلى نقاطًا وفي حالة تعادل فريقين أو ثلاث فرق ينظر للمواجهات بينهما، وفي حالة التعادل في المواجهات ينظر لفارق نقاط التسجيل بين الفرق الثلاثة ماله وعليه، وفي حالة التعادل في نقاط التسجيل ينظر إلى فارق نقاط التسجيل ماله وعليه للفرق الأربع المشاركة في المربع الذهبي.