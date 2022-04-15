اخبار الخليج – جليلة السيد تسلم أبناء السيد محمد عيسى السبع وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت سعادة الدكتورة جليلة السيد جواد الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية على اعتزاز حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتثمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد -19) من الكوادر الصحية بمختلف القطاعات، مؤكدة على ما بذلته الطواقم الطبية من العاملين بالصفوف الأمامية والداعمة من جهود كبيرة وعطاءات مقدرة كلاً من موقعه خلال مواجهة الظروف الإستثنائية للجائحة حفاظاً على الأمن الصحي للمملكة.

جاء ذلك لدى لقاء سعادتها بمكتبها صباح يوم الخميس الموافق 14 أبريل 2022 بكل من عيسى وفاطمة أبناء محمد عيسى السبع رحمه الله، والذي كان يعمل ضمن الصفوف الأمامية في التصدي لجائحة فيروس كورونا ( كوفيد -19) بمراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث استحق شرف نيل وسام الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للاستحقاق الطبي، تقديرًا لكل عطاء كريم قدمه ولكل الجهود المخلصة التي بذلها من أجل الوطن وحفظ صحة وسلامة أهله.

وبينت الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية بأن وسام الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للاستحقاق الطبي يجسد الوفاء لأهل العطاء والبذل المخلص، واليوم نقف تكريماً وعرفاناً للكوادر الصحية المخلصة، وإستحقاقًا وتقديراً للفقيد ودوره وتفانيه وإسهاماته النبيلة خلال فترة عمله بمراكز الرعاية الصحية الأولية والتي تجسدت من خلالها أعمق معاني العطاء الوطني والإنساني المشرف.

وقد أعربت الدكتورة جليلة السيد جواد عن خالص عزائها ومواساتها لكافة أسرة الفقيد، مؤكدة أن الجميع كان يستشهد بإخلاصه في عمله وأخلاقه الحميدة أثناء قيامه بأداء واجبه المهني، حيث كان الراحل يمثل أحد الأبطال المتميزين الذين ساهموا وشاركوا بجهودهم ومساعيهم في الوقت الذي واجه فيه القطاع الصحي التحديات الاستثنائية جراء الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19).

ومن جانبهم، ثمنت أسرة السيد محمد عيسى السبع رحمه الله هذه اللفتة الطيبة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمنح فقيدهم هذا الوسام والذي يعد تجسيدا لمعاني الوفاء وتخليدا لذكراه، حيث ستظل شاهدة على عطاء وإخلاص أحد أبناء البحرين المخلصين ممن تفانى في أداء عمله طوال الأعوام الماضية بالرعاية الصحية الأولية وبكل عزم خدمةً لمملكة البحرين الغالية وأهلها.

كما حضر تسليم الوسام كلاً من الأستاذة خديجة عبدالله رئيس الخدمات الصحية المساندة بمراكز الرعاية الصحية الأولية والأستاذة جهينة عبدالكريم رئيسة خدمات العلاج الطبيعي بمراكز الرعاية الصحية الأولية.