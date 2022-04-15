السعودية.. إحباط تهريب كمية من الكبتاغون مخبأة في أمتعة مسافرين قدما لأداء العمرة

محمد بن مسعود - الدمام - أحبط الأمن السعودي، محاولة تهريب أكثر من 141 ألف حبة كبتاغون، عثر عليها مخبأة في أمتعة مسافرين قدما إلى المملكة بقصد أداء العمرة.

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إنه «أثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية لركاب إحدى الحافلات القادمة إلى المملكة عبر منفذ الحديثة عثر على 141831 حبة كبتاغون في أمتعة راكبين اثنين، وذلك بوضع الحبوب داخل غالونات بلاستيكية، تحتوي على زيت زيتون، حيث جرى إخفاء الحبوب».

وأكدت، أن «أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها إلى المملكة، كما أن المهربين قد يستغلون مثل هذه الأيام التي تشهد موسم العمرة، إلا أنه وبفضل من الله تقف الهيئة عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية بالمرصاد أمام محاولاتهم البائسة وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها».