مصر.. سرقة أشهر وأغلى محلات الذهب في البلاد والأمن يتحرك

محمد بن مسعود - الدمام - تحركت قوات الأمن المصرية لكشف ملابسات واقعة سرقة محل ذهب «لازوردي» بكمبوند شهير في القاهرة الجديدة، بعد بلاغ من إدارة المحل بسرقة بعض المشغولات الذهبية.

ويواصل رجال المباحث تفريغ الكاميرات، الموجودة بمحل ذهب لازوردي والموجود بمحيط المكان، للوقوف على ملابسات وتفاصيل واقعة سرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل المحل.

وتلقت قوات الأمن في البداية بلاغا يفيد بسرقة بعض المشغولات الذهبية من محل الذهب لازوردي في كمبوند شهير بالقاهرة الجديدة، وعلى الفور شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث لكشف ملابسات وتفاصيل مرتكبي الجريمة