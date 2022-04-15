اخبار الخليج – فعاليات تطلق باقة من البرامج المتنوعة  في شهر رمضان الكريم

محمد بن مسعود - الدمام - قامت فعاليات بتنفيذ سلسلة من البرامج بمناسبة شهر رمضان المبارك بالتعاون مع اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي وهيئة السياحة وتلفزيون البحرين. تقام هذه الفعاليات في سوق البراحة المتواجد في ديار المحرق و مجمع الافنيوز المتواجد في بحرين باي.

وأكدت أمل المرباطي العضو المنتدب لفعاليات أن هذه بداية لسلسلة من الفعاليات والبرامج التي ستقام في مملكة البحرين.

وقد قامت فعاليات بالتعاون مع اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي من خلال برنامج السارية الذي سيتضمن العديد من الفعاليات المصاحبة في سوق البراحة.

تتضمن البرامج ألعاب ودورات شعبية عديدة مثل الكيرم، الدامه، الكوت، مسابقة الطبخ الشعبي، ليلة قرقاعون وليلة الوداع، حيث سيكون برنامج السارية مختلفاً هذا العام من خلال تحويله إلى مهرجان كبير يتضمن العديد من البرامج والألعاب الشعبية.

برامج في الافنيوز ( يمعتنا في الافنيوز)

كما يستضيف مجمع الأفنيوز البرنامج التلفزيوني (يمعتنا في الافنيوز) الذي يتضمن مسابقة ألعاب مثل (FIFA) و(NBA) ولعبة الشطرنج، كما أن البرامج تحتوي على أسئلة مع جوائز نقدية وعينية قيمة.

ووجهت أمل المرباطي الدعوة للجميع لحضور الفعاليات والاستمتاع بالأجواء المصاحبة لهذه البرامج المتنوعة التي ستخدم شريحة كبيرة من المجتمع والمقيمين.