شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تصدر توجيهين جديدين لأئمة المساجد.. تعرف عليهما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الانتهاء من صلاة التهجد قبل أذان الفجر بوقت كافية بما لا يشق على المصلين

- الالتزام بالهدي النبوي بالقنوت وأن يكون بخشوع وتذلل مشروعة من غير إطالة

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الجمعة الرابع عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ، توجيهين لفروع الوزارة بعموم مناطق المملكة تضمن الأول منها بالتوكيد على أئمة المساجد والجوامع بإقامة صلاة التهجد بالعشر الأواخر من شهر رمضان والانتهاء منها قبل آذان الفجر بوقت كافية بما لا يشق على المصلين.

فيما جاء التوجيه الثاني بالتأكيد على الأئمة بالالتزام بالهدي النبوي بالقنوت وأن يكون بخشوع وتذلل مشروعة من غير إطالة، وأن يقتصر فيه على جوامع الدعاء وما صح من الأدعية المأثورة، واجتناب السجع في الدعاء والتكلف فيه، مؤكدة أنها رصدت تجاوزات من عدد من الائمة في الإطالة الشاقة بالدعاء وتحويلة إلى موعظة، ورفع الصوت والمبالغة في ذلك والسجع المتكلف مع الترتيل والترنيم، ومخالفة السنة في ذلك.

كما دعت وزارة الشؤون الإسلامية الأئمة على حث المصلين باستغلال ما تبقى من الشهر الكريم بالاستزاده من فضائل الأعمال، وبذل القربات، وكثرت الدعاء لولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، ولرجال الأمن والجنود المرابطين على الحدود، وأن يديم على هذه البلاد عزها ورقيها وتقدمها.