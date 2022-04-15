محمد بن مسعود - الدمام - عريس يقضي ليلة دخلته في السجن بسبب يماع صراخ عروسته …تفاصيل

أكدت مصادر محلية أن موظفي أحد الفنادق في التربة بتعز، سمعوا صراخ عروس من داخل احدى الغرف التي استأجرها العريس في العقد الخامس من عمره لقضاء شهر العسل مع زوجته الثانية في الفندق.

وحسب شهود عيان أن موظفي الفندق قاموا بابلاغ ادارة البحث الجنائي ليكون على اطلاع بما يحدث من صراخ داخل غرفة العريس.

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وحسب المصدر ذاته ان افراد البحث الجنائي قاموا بكسر باب الغرفة ووجدوا العريس ملقى على السرير، بينما كانت الزوجة داخل الحمام وتطلب منهم المساعدة لفتح الباب الذي اغلقه عليها زوجها من الخارج.

واشارو أن افراد البحث وجدوا العريس يغط في النوم جراء تناوله مشروبات روحية مما جعله يغلق على زوجته داخل الحمام، ونام وهو في حالة سكر ولم يسمع صراخ زوجته لساعات حتى تدخلوا افراد البحث.

ولفت الشهود العيان أن افراد البحث ايقضوا العريس وهو في حالة ذهول من تواجد الامن وموظفي الفندق داخل غرفته، مشيرين أن افراد البحث اقتادوا العريس وزوجته الى مركز البحث بهدف اطالة القضية وابتزازه، رغم أن الواقعة لا تستدعي ذلك.

وفال شهود عيان إن المحقق بعد أن شم رائحة الخمر في العريس قام بتفتيش الغرفة والعبث بالملابس في دولاب العريس ليجد قارورة خمر اشتراها من بائع خمر شهير في التربة يبيعها نهارا جهارا وأمام أعين البحث الجنائي ورجال الأمن.

وأضاف شهود العيان أنه بعد حجزهما والتحيقق معهم تم ترحيلهما إلى النيابة والتي أفرجت عنهما لعدم وجود قضية جنائية تستحق أن تأخذ مسارا قضائيا. واعتبرت العثور على قارورة خمر في دولاب العريس تدخلا من رجل البحث في خصوصيات النزلاء في الفندق وأن المهمة التي ذهب إليها ليس لضبط مشروبات روحية.

وأشارت المصادر إلى أن العريس توجه إلى بحث الإدارة العامة في تعز وتقدم بشكوى في أفراد البحث واتهامهم بسرقة 19 الف ريال سعودي ووجهت إدارة التفتيش بالتحقيق مع المحقق في قضية الاتهام ورفع تقرير عن السرقة، خاصة وأن موظفا في الفندق عثر على حقيبة يقول العريس إنه كان بها المبلغ فارغة خلف باب الغرفة بعد كسره.