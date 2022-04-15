أمانة الشرقية تكثف جولاتها الرقابية والتوعوية على المنشآت ومرتادي الأسواق خلال شهر رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - قامت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة بوكالة الخدمات (الإدارة العامة لصحة البيئة) بالتنسيق مع بلدية وسط الدمام، بجولات ميدانيه توعوية وتثقيفية، مكثفه على المجمعات التجارية والأسواق، بالإضافة الى سوق الحب بالدمام، والذي يشهد حاليا إقامة مهرجان سوق الحب في نسخته الثانية، وذلك للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية المحدثة والاشتراطات الصحية لما تشهده تلك المنشآت ومواقع الفعاليات من كثافه مرتاديها خلال شهر رمضان المبارك، حيث قامت الفرق الميدانية بتوعيه وتثقيف مرتادي تلك المنشآت والعاملين بها بالإجراءات والممارسات الصحية.

وأكد وكيل الأمين للخدمات الأستاذ محمود بن حسن الرتوعي، على أن تكثيف الجولات والحملات التثقيفية تأتي انطلاقا من توجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير التي تقضي بالقيام بجولات ميدانيه مكثفة يتم من خلالها توعية وتثقيف أصحاب المنشآت والمرتادين لها، يتم من خلال هذه الجولات اطلاع العاملين بالمنشآت الغذائية على الممارسات الصحية السليمة والتعامل مع الغذاء لحماية المستهلكين، بالإضافة الى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية حال رصد مخالفات تستوجب ذلك.)

هذا ودعا وكيل الأمين للخدمات جميع مرتادي الأسواق وخاصة التي تقدم الغذاء بالحذر والحرص لما يقدم لهم من تلك المنشآت، لسلامتهم وسلامة عوائلهم، والتعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن المخالفات، وذلك من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.