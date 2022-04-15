اخبار الخليج – وحدة سكري الاطفال بمجمع السلمانية الطبي تنظم ورشة عمل بعنوان «السكري والصيام»

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت وحدة سكري الأطفال بمجمع السلمانية الطبي يوم الأثنين ورشة عمل بعنوان « السكري والصيام» شارك فيها العديد من الاستشاريين وطاقم التثقيف بالوحدة.

وتضمنت الورشة العديد من المحاور الهادفة إلى رفع الوعي بمرض السكري اثناء فترة الصيام، حيث تم التطرق لشروط الصيام والحالات التي يمنع فيها وكيف يتم التحضير لصيام شهر رمضان، بالإضافة إلى البرنامج اليومي للصيام للأطفال.

كما تم الحديث بالتفصيل عن أهم النصائح والتعليمات التي يجب اتباعها لضمان صيام آمن وتشمل تغيير جرعات الانسولين، الفحص المنتظم والمستمر لمعدل السكر وتجنب المجهود البدني أثناء النهار ووجوب الافطار وقطع الصيام في حال حصول هبوط في معدل السكر.

كما تطرق الطاقم الطبي لشرح علامات هبوط السكر في الدم وعلامات ارتفاعه والاحتياطات التي يجب اتباعها للطلبة الصائمين في المدرسة تجنباً لحدوث أي مضاعفات اثناء فترة الصيام.

وفي ختام الورشة تم فتح باب الاستفسارات والأسئلة من جانب الحضور والاجابة عليها من قبل الاستشاريين والمختصين.