محمد بن مسعود - الدمام - صورة إمرأة ورجل في المسجد الحرام تشعل مواقع التواصل الاجنماعي …وصاحبة الصورة تكشف الاسرار

جذبت صورة التقطت داخل المسجد الحرام لرجل وامرأة يؤديان مناسك العمرة، آلاف الإعجابات بعدما انتشرت كالنار في الهشيم خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدت في الصورة فتاة تتفيأ ظل رجل، قيل إنه زوجها، لتعود وتوضح السيدة أنه شقيقها.

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فعقب الضجة التي أثارتها تلك الصورة الملفتة، خرجت الفتاة صاحبتها، وهي خبيرة تغذية تدعى عبير النجار، فلسطينية تقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، عن صمتها لتوضح أنها كانت في رحلة قصيرة إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

وكشفت عبر حسابها في إنستغرام، أنها ممتنة لهذه الأصداء الإيجابية التي حصدتها صورتها مع شقيقها، وما تبعها من تعليقات جميلة وكلمات رقيقة كتبت عنها.

كما أوضحت أن مصوراً سعوديا التقط الصورة صدفة بينما كانت مع أخيها في رحلة لأداء العمرة، وتحديداً في آخر يوم لهما، وفقا للعربية نت .

وأضافت أنها التقطت في مكة المكرمة قبل التوجه إلى المدينة المنورة، حين قاما بزيارة الكعبة في وقت مبكر من بعد ظهر ذاك اليوم حين كان الجو مشمساً ودافئاً للغاية.

حينها جلست خلف أخيها في الظل لبضع دقائق فالتقط المصور تلك اللحظة من بعيد، ثم تفاجأت بانتشارها عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، عبرت الفتاة عن سعادتها الغامرة نتيجة الأصداء الإيجابية التي حصدتها الصورة، حيث كانت مصدر سعادة للكثيرين.

يذكر أن كثيراً ما تنتشر صور من هذا النوع من المسجد الحرام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتلفت أنظار الملايين لجمالها.