شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تناقش تنظيم آلية استيراد النحل من مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وفد فني من وزارة البيئة والمياه والزراعة جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع وزارة الزراعة المصرية، وذلك لاستكمال التنسيق فيما يخص تنظيم آلية استيراد النحل.

وأوضح مدير إدارة المناحل وانتاج العسل بالوزارة المهندس عبدالله السبيعي، أن الزيارة تأتي ضمن خطة للحفاظ على سلالة النحل المحلية وتنميتها وتطويرها، والتأكد من عدم دخول أمراض مع النحل المستورد، ومطابقته مع اشتراطات المملكة.

وأفاد السبيعي أن الوفد أجتمع مع المسؤولين من الجانب المصري في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعرض ضوابط المملكة فيما يخص استيراد النحل، وتم مناقشة آلية تصدير النحل إلى المملكة، مشيرًا إلى أن الوفد زار عدة مواقع ومحطات لتوريد النحل داخل مصر، كما قدم الجانب المصري عرض عن آليات التصدير، وأكد استعداده للتعاون الكامل للوفاء بمتطلبات الوزارة وتطويرها وتطبيقها في النحل الصادر إلى المملكة.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل، تهدف من خلالها إلى تحسين وحماية السلالة المحلية لنحل العسل والمحافظة عليها، وتنظيم وتطوير النظم والأساليب النحلية، وتطوير وتحسين الكفاءة الإنتاجية من الملكات والطرود والمنتجات النحلية الأخرى، وتنمية وحماية المراعي النحلية وتنظيم استغلالها، وإيجاد فرص استثمارية عبر الشراكة مع المؤسسات والهيئات والجهات المختصة وغيرها.