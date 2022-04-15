أمير جازان يرعى بحضور سمو نائبه انطلاق مهرجان الحريد بجرز فرسان الخميس المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة المشرف العام على المهرجان، الخميس القادم فعاليات مهرجان الحريد السنوي الثامن عشر للعام الحالي 1443هـ، الذي تحتفي به وبضيوفه محافظة فرسان في كل عام.

وأكد محافظ فرسان عبدالله بن محمد الظافري تجهيز موقع المهرجان بشاطئ “حصيص” إلى جانب معرض الحرف والمسابقات البحرية والعروض الشعبية وغيرها من البرامج المتنوعة بشاطئ الغدير التي ستنفذ بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة.

وبين أن سمو أمير المنطقة سيقف خلال الجولة على العديد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة ويشارك أهالي وزوار المحافظة الاحتفاء بصيد سمك الحريد.

أخبار قد تهمك

وأفاد أن المهرجان يتضمن في عامه الحالي العديد من البرامج والفعاليات المصاحبة، تشمل مسابقة فرسان المفتوحة لصيد الأسماك وعروضاً للألعاب الشعبية القديمة التي تمارس من قبل الكبار والصغار، إضافة لبعض اللوحات الشعبية والبرامج .