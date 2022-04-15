محمد بن مسعود - الدمام - كشفت الخطوط السعودية، عن إضافتها لجزيرة “ميكونوس” في اليونان، لشبكة وجهاتها الدولية بدءاً من شهر يوليو 2022م، وذلك في إطار حرصها على زيادة حصتها في القطاع الدولي بالوصول إلى وجهات جديدة واستثماراً لأسطولها البالغ حالياً 144 طائرة.
وسيبدأ تشغيل الرحلات إلى “ميكونوس” في الأول من يوليو القادم من مطار الملك خالد الدولي بالرياض بواقع 3 رحلات أسبوعياً خصصت لها طائرات من طراز ايرباص A320 التي تتسع لـ 110 مقاعد منها 20 مقعداً لدرجة الأعمال و 90 مقعداً لدرجة الضيافة.
يذكر أن “الخطوط السعودية” ستضيف بهذه الخطوة وجهة ثانية في اليونان بعد مدينة أثينا.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط السعودية تضيف “ميكونوس” لشبكة رحلاتها الصيف المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.