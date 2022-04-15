اخبار الخليج – حميدان يتسلم نسخة من كتاب «البرفسور خليل شبر.. كيمياء العطاء»

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، السيد علي خليل شبر، والسيد محمد خليل شبر، وذلك في مكتبه بالوزارة، حيث أهديا سعادته كتاب « البرفسور خليل شبر- كيمياء العطاء).

ويتناول الكتاب سيرة توثيقية للدكتور خليل شبر، متطرقاً الى مسيرته العملية والمهنية، كما يتضمن شهادات لوزراء ومسؤولين وأكاديميين وشخصيات بحرينية عاصرت الراحل سواء في مجال الدارسة أو العمل والمجالات الاجتماعية.

وقد أشاد حميدان بالجهد الذي قام به أبناء الدكتور شبر لتوثيق مسيرة والدهم المرحوم، مؤكداً على أهمية التوثيق للشخصيات التي تركت بصماتها في خدمة المجتمع والوطن، منوهاً في هذا السياق بما يتمتع به الراحل من مؤهلات وكفاءة مهنية في سلك التعليم المدرسي والجامعي.