اخبار دوليه – ولي العهد السعودي والرئيس الصيني يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

محمد بن مسعود - الدمام - بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي صباح اليوم الجمعة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) انه «جرى خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها ضمن أعمال اللجنة السعودية الصينية المشتركة، كما اتفق الجانبان على بذل المزيد من الجهد لتعزيز الشراكة والعلاقة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض مجمل الأوضاع والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك».
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