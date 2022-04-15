اخبار الخليج – وزير التربية والتعليم يكرّم معلمة متميزة في طريقة التدريس 

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تكريم المعلمين أصحاب المبادرات المتميزة، استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، الأستاذة نور الحمادي معلمة نظام الفصل بمدرسة المستقبل الابتدائية للبنات، حيث قام بتكريمها لتميّزها في طريقة التدريس، بتقديمها الحصص باستخدام استراتيجية لعب الأدوار، حيث قامت بتوجيه الطالبات إلى تحويل المواد العلمية في الدروس إلى مشاهد تمثيلية قصيرة، مع استخدام الملابس والديكورات اللازمة، الأمر الذي ساهم في ترسيخ المعلومات لديهن ومشاركتهن الفعالة في الحصة.

وقد أشاد الوزير بالجهود المبذولة للارتقاء بأداء الطالبات، وتطوير قدراتهن الإبداعية وشخصياتهن، وزيادة تفاعلهن داخل البيئة الصفية التعليمية، مما يعود بالخير والنفع على الجميع.