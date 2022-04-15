” جمعية قادر ” تقدم وجبات إفطار صائم للموظفين والمرضى في مستشفيات تبوك

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك
وزعت جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتبوك وجبات افطار صائم على الموظفين والمرضى في كلاً من مستشفى الملك فهد التخصصي ومستشفى الملك خالد ومجمع ارادة للصحة النفسية ومستشفى الولادة والاطفال ، وذلك ضمن برنامج المسؤلية الاجتماعية الذي تنفذه الجمعية .
وقد أوضح رئيس مجلس ادارة جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتبوك الاخصائي أول إبراهيم لافي العنزي : ” أن الجمعية حرصت على تنفيذ العديد من برامج المسؤولية المجتمعية إستشعاراً منها بدورها و مسؤولياتها تجاه المجتمع ، كما تعزز لقيم العمل التطوعي من خلال اتاحة الفرصة للمتطوعين للمشاركة في برامج الجمعية “.
جدير بالذكر تعد جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية أول جمعية في هذا المجال بمنطقة تبوك وتقدم الجمعية الاستشارات والتدريب والتثقيف والبرامج النوعية في مجالات الصحة النفسية لكافة فئات المجتمع , وتعزيز قدرات المصابين بالاضطرابات النفسية وذويهم وتمكينهم اجتماعياَ .
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